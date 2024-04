Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Nachtrag zum tödlichen Unfallgeschehen am heutigen Dienstag auf der A8 bei Gruibingen.

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5769134) kam es zu einem schweren Unfallgeschehen kurz nach 7 Uhr auf der A8. Nach jetzigem Ermittlungsstand fuhr ein 55-Jähriger mit seinem VW auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Stuttgart und prallte wohl nahezu ungebremst in das Heck eines Opels. Der VW schleuderte gegen die Leitplanken und über die Autobahn. Am rechten Fahrbahnrand kam der VW dann zum Stehen. Der Opel eines 27-Jährigen schleuderte über die Autobahn und streifte einen Sattelzug. Der Opel durchbrach noch einen Zaun und touchierte mehrere Bäume. Der Fahrer des Opel erlitt schwere, der Unfallverursacher leichte Verletzungen. Ersthelfer kümmerten sich um die Verletzten. Aus bislang unbekannten Gründen geriet der 55-Jährige auf die Gegenfahrbahn und wurde dort von einem MAN Laster erfasst und tödlich verletzt. Weitere Ermittlungen zu den Umständen des Unfallgeschehens dauern an.

