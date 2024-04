Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Nellingen - Motorradfahrer schwer verletzt

Am Dienstag prallte ein Kradlenker mit einem Auto bei Nellingen zusammen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 6 Uhr. Der 57-Jährige fuhr mit seinem Suzuki Motorrad von Nellingen in Richtung Merklingen. Dabei überholte er wohl mit nicht angepasster Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge. Aus einem Feldweg fuhr der 50-jährige Mercedes-Fahrer auf die Landesstraße in Richtung Nellingen ein. Dabei übersah er den Motorradfahrer. Motorrad und Auto krachten zusammen. Die Suzuki schleuderte samt Lenker von der Straße und kamen abseits zum Liegen. Rettungskräfte brachten den Motorradfahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Mercedes-Fahrer wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.

