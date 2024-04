Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Geld und EC-Karten aus Auto gestohlen

Beute machte ein Unbekannte von Montag auf Dienstag in Göppingen.

Ulm (ots)

Der Opel stand in der Jahnstraße. Einem Unbekannten gelang es wohl, ein Fenster aufzuschieben. Im Auto fand er eine Geldbörse mit Bargeld und mehreren EC-Karten. Für eine EC-Karte war eine PIN vorhanden. Mit dieser Karte hob der Dieb dann am Dienstag Vormittag Bargeld am einem Bankautomaten ab. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen.

+++++++ 0738908 (BK)

