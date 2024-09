Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) "Zu verschenken"-Kiste gerät in Brand - Polizei bittet um Hinweise (14.09.2024)

Radolfzell (ots)

Am Samstagabend ist vor einem Gebäude in der Regiment-Piemont-Straße eine "Zu verschenken"-Kiste in Brand geraten. Gegen 23 Uhr teilte ein Anwohner eine vor dem Gebäude Nummer 7 stehende, brennende "Zu verschenken"-Kiste aus Kunststoff mit, in und neben der sich diverse Gegenstände befanden. Durch das Feuer kam es im Bereich eines Fensters im Erdgeschoss des Hauses ebenfalls zu Beschädigungen. Zudem führte der Brand zu einer starken Rauchentwicklung, die sich über das gesamte Treppenhaus ausbreitete. Die mit vier Fahrzeugen und 18 Mann angerückte Feuerwehr löschte die brennenden Gegenstände und lüftete anschließend den verrauchten Hausflur. Helfer des THW sicherten das beschädigte Fenster.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die am Samstagabend Verdächtiges in der Regiment-Piemont-Straße beobachtet haben, sich unter der Tel. 07732 95066-0 beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

