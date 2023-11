POL-FR: Freiburg: Radfahrerin nach Kollision mit PKW in der Fehrenbachallee leicht verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Dienstagabend, 07.11.2023, war in Klettgau-Riedern am Sand nach einem Verkehrsunfall ein Leichtverletzter zu beklagen. Gegen 19:15 Uhr war ein auf der L 163 a aus Richtung Erzingen kommender 33 Jahre alter VW-Fahrer nach links auf die bevorrechtigte L 163 eingebogen. Dort kollidierte er mit dem in Richtung Grießen fahrenden Range Rover eines 51 ...

