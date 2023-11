Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau-Erzingen: Diebe unterwegs - offene Fahrzeuge durchsucht - ein Auto entwendet - Tatverdächtige in der Schweiz festgenommen

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Montag, 06.11.2023, waren zunächst Unbekannte in Klettgau-Erzingen auf Diebestour. Zumindest sechs unverschlossene Autos waren durchwühlt worden, aus einem wurde ein Rucksack entwendet. Bei einem Fahrzeug war auch versucht worden, es zu starten. Das glückte bei einem anderen Pkw, da der Zündschlüssel steckte. Von diesem Pkw fehlte am Montagmorgen jede Spur. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung, in die auch alle Grenzdienststellen miteingebunden waren, konnten durch die Kantonspolizei Schaffhausen in deren Zuständigkeitsgebiet zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Sie führten höchstwahrscheinlich den in Erzingen entwendeten Rucksack mit. Sie dürften auch für Straftaten in der Schweiz in Fragen kommen. Die grenzüberschreitenden Ermittlungen dauern an. Der entwendete Pkw konnte zwischenzeitlich bei Erzingen aufgefunden werden.

