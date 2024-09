Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, B33, Lkr. Konstanz) Stark betrunkener Autofahrer baut Unfall und flüchtet (14.09.2024)

Reichenau, B33 (ots)

Ein stark betrunkener Autofahrer hat in der Nacht auf Samstag einen Unfall gebaut und ist anschließend einfach weitergefahren. Gegen 01.45 Uhr teilte ein Zeuge einen auffällig fahrenden Audi auf der Bundesstraße 33 von Allensbach in Richtung Konstanz mit. Der Wagen käme immer wieder von der Spur ab, beschleunige stark und bremse abrupt ab. Im Tunnel Hegne habe er zudem einen Bordstein touchiert und fuhr weiter, an der Ampel an der Einmündung zur Landesstraße 221 kollidierte er schließlich beinahe mit einem anderen Auto. Ungeachtet dessen fuhr der Audi jedoch einfach weiter. Am Kreisverkehr Reichenaustraße/Oberlohnstraße konnte der Wagen schließlich einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei stellten die Beamten starken Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren fest. Ein Test bei dem 34 Jahre alten Fahrer ergab einen Wert von rund 3,4 Promille. Der Mann musste daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Führerschein und Fahrzeugschlüssel des 34-Jährigen behielten die Polizisten ebenfalls ein. Eine Überprüfung der Fahrstrecke ergab, dass die Beschädigungen an dem Audi von einem Aufprall mit der Leitplanke im Bereich der Kindlebildbrücke stammten. Der dabei entstandene Schaden am Auto dürfte im Bereich von rund 5.000 Euro liegen, die Höhe des Schadens an der Schutzplanke ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell