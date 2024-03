LPI-GTH: Drei Audis zerkratzt - Zeugen gesucht

Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) (ots) - Am Samstagnachmittag wurde ein 28-jähriger Opel-Fahrer in der Wildecker Straße einer Verkehrskontrolle durch die Beamten der Polizeinspektion Eisenach unterzogen. Hierbei stellte die Beamten fest, dass dieser unter Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Anschließend wurde eine Blutentnahme im Klinikum Eisenach durchgeführt. Den Fahrer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.(cm) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

