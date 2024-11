Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall mit Verletzten (23.11.2024)

Konstanz (ots)

Schneeglätte und nicht angepasste Geschwindigkeit waren die Ursache für einen Verkehrsunfall am Freitag, 22.11.2024 gegen 19:30 Uhr, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Eine 30-jährige Fahrzeuglenkerin befuhr die Hubertshofener Straße In Donaueschingen von Bräunlingen kommend in Richtung Hauptstraße. Im Kurvenbereich vor der Brücke über die Breg verlor sie die Kontrolle über ihren PKW, kam geradeaus von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Sowohl die 30-Jährige als auch ihre beiden 31, 11 und 5 Jahre alten Mitfahrer wurden leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

