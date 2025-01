Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße in Sande

Sande (ots)

Am 27. Januar 2025, gegen 06:50 Uhr, kam es auf der Bahnhofstraße in Sande zu einem Verkehrsunfall. Die 42-jährige Führerin eines Pkw fuhr von einem Parkplatz an der Bahnhofstraße in die Fahrbahn ein und übersah dabei einen kreuzenden, bevorrechtigten 62-jährigen Pedelec-Fahrer, der die Bahnhofstraße befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen, woraufhin der Pedelec-Fahrer stürzte und dabei leicht verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt.

