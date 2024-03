POL-NI: Rinteln - Geldbörsendiebstahl im Supermarkt

Nienburg (ots) - (Oth) Bislang unbekannte Täter gelangen am 18.03.2024 zwischen 13:00 Uhr und 13:15 Uhr unbemerkt in das Wohnhaus eines 74-Jährigen in der Landesberger Straße. Dort durchwühlten sie mehrere Schubladen und entwendeten Schmuck und eine Geldbörse samt Inhalt. Anschließend flüchteten die Täter in einem schwarzen Golf in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Zeugen ...

