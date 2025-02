Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Parkplatzrempler eskaliert

Geseke (ots)

Am 01.02.2025 gegen 22:20 stieß in der Mühlenstraße ein 19-jähriger Geseker beim Einparken mit dem Fahrzeug eines 29-jährigen Mannes aus Bremerhaven zusammen. Hierbei ist kein sichtbarer Schaden an den Fahrzeugen entstanden. Lustig fand es der der Geschädigte, der zufällig den Unfallhergang beobachtet hat gar nicht. Der Geschädigte stellte den Verursacher zur Rede. Es kam zu einem Streit in dessen Verlauf zwei Freunde des Geschädigten den 19-Jährigen festhielt und der Geschädigte ihm mit dem Knie gegen den Kopf stieß. Dies wollte sich der 19-jährige Geseker nicht gefallen lassen. Er traf gegen 22:40 Uhr am Marktplatz erneut auf den 29-jährigen, welcher sich zu der Zeit in seinem Fahrzeug befand. Der 19-jährige schlug mit einer Eisenstange gegen das Fahrzeug und traf den 29-jährigen durch das geöffnete Fenster am Kopf. Dieser versuchte der Situation zu entkommen und fuhr im Rückwärtsgang gegen die Hauswand, welche sich hinter dem Fahrzeug befand. Der 29-jährige erlitt eine Kopfplatzwunde und musste von einem Rettungswagen behandelt werden. Es wurde ein Verkehrsunfall aufgenommen. Beide Fahrzeugführer müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Der 19-jährige Geseker darüber hinaus auch wegen Sachbeschädigung.

