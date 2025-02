Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest

Werl - Gestohlener Pkw aus Soest brennt in Werl vollständig aus

Soest / Werl (ots)

Am vergangenen Freitag Abend wurde der Polizei Soest um 23:05 Uhr der Diebstahl eines Pkw gemeldet. Eine 40-jährige Frau aus Soest hatte ihren weißen Skoda Octavia um 18:30 Uhr auf den Parkplatz "Reitbahn" am Dasselwall in der Soester Innenstadt abgestellt. Als sie um 23:00 Uhr zum Abstellplatz zurückkam, stellte sie den Diebstahl fest. Um 23:35 wurden dann Beamte der Polizeidienststelle aus Werl zu einem Pkw Brand in Werl gerufen. Auf einem Feldweg, der von der Scheidinger Straße abgeht, wurde in einen Waldstück ein brennendes Fahrzeug gemeldet. Das Fahrzeug stand bei Eintreffen der Polizei bereits im Vollbrand und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Das Fahrzeug wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Durch die Polizeibeamten wurde festgestellt, dass es sich bei dem zerstörten Fahrzeug um den weißen Skoda Octavia handelt. Personen konnten am Brandort nicht mehr festgestellt werden. Zur Suche nach möglichen Tätern wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl des Fahrzeugs in Soest, oder zu dem anschließenden Brand in Werl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902-91000 bei der Polizei zu melden. (rs)

