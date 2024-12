POL-PPWP: Auf geparktes Auto gekracht

Kaiserslautern (ots) - Wegen Sachbeschädigung an Fahrzeugen ermittelt die Polizei in der Carl-Euler-Straße. Hier zerstachen unbekannte Täter an einem geparkten Pkw einen Vorderreifen. Wie der Halter des Fahrzeugs der Polizei berichtete, werden seit mehreren Wochen Autos, die in der Straße parken, regelmäßig an den Türgriffen mit Fett beschmiert. Nachdem er nun die "Schnauze voll" davon hatte und einen Zettel in ...

