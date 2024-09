POL-PPRP: Geschwindigkeitskontrollen im Oktober 2024

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 24.09.2024 zum 26.09.2024 stahlen Unbekannte zwei Roller, die in der Krügerstraße und Hauptstraße (im Bereich einer Großbäckerei) abgestellt waren. Wer hat die Diebstähle beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle ...

