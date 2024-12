Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Türgriffe mit Fett beschmiert, Reifen zerstochen

Kaiserslautern (ots)

Wegen Sachbeschädigung an Fahrzeugen ermittelt die Polizei in der Carl-Euler-Straße. Hier zerstachen unbekannte Täter an einem geparkten Pkw einen Vorderreifen.

Wie der Halter des Fahrzeugs der Polizei berichtete, werden seit mehreren Wochen Autos, die in der Straße parken, regelmäßig an den Türgriffen mit Fett beschmiert. Nachdem er nun die "Schnauze voll" davon hatte und einen Zettel in seinen Wagen hängte, dass er bei einer Wiederholung Anzeige erstatten werde, wurde ihm der Reifen plattgestochen.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, die sich an den geparkten Autos zu schaffen machen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell