Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gestohlenes Fahrzeug aufgefunden

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einer Polizeistreife fiel am Montagnachmittag, in einer Seitenstraße, ein gestohlenes Fahrzeug auf. Der Hyunday wurde bereits am 17. November von seinem Besitzer in Mehlingen als gestohlen gemeldet. Bei einer anschließenden Durchsuchung bei dem Tatverdächtigen fanden die Polizisten noch weiteres Diebesgut, welches aus anderen Taten stammt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zudem konnten die Beamten Betäubungsmittel auffinden. Entsprechende Strafanzeigen wurden gegen den mutmaßlichen Täter erfasst. Die Ordnungshüter stellten alle Gegenstände, inklusive des Hyundais, sicher. |kfa

