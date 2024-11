Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schmierereien auf Schultoilette führen zu Polizeieinsatz

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwochmorgen, 20. November, hat ein Schüler verdächtige Äußerungen an der Wand einer Schultoilette in Neuwerk hinterlassen. Diese führten zu einem Polizeieinsatz mit dem Ergebnis, dass keine drohende Gefahrenlage vorliegt.

Die Polizei wurde gegen 10.15 Uhr am Mittwochmorgen von der Schulleitung der Hans-Jonas-Gesamtschule über verdächtige Äußerungen informiert, die ein Schüler an eine Wand auf einer der Schultoiletten geschrieben hatte. Eine Lehrerin hatte zuvor von Schülerseite diesbezügliche Hinweise erhalten.

Beamte der Kriminalpolizei Mönchengladbach nahmen die Ermittlungen zu Inhalt, Art und Umfang der Äußerungen sowie zur Person eines tatverdächtigen Schülers (15) auf, nachdem Einsatzkräfte der Polizeiwache den Jugendlichen in der Schule angetroffen und ihn zum Polizeipräsidium mitgenommen hatten.

Die Ermittler konfrontierten den Schüler in Absprache mit den Erziehungsberechtigten mit dem Sachverhalt und führten eine polizeiliche Gefährderansprache durch. Im Anschluss entließen sie ihn nach Hause. Aus ermittlungstaktischen Gründen macht die Polizei keine weiteren Angaben zu den getätigten Äußerungen. Der Einsatz wurde mit der Bewertung abgeschlossen, dass keine Gefahrenlage an der Gesamtschule Neuwerk zu erwarten ist bzw. bevorsteht.

Der Schulunterricht lief dementsprechend am Mittwoch weiter und findet auch in den folgenden Tagen wie geplant statt. (et)

