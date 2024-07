Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Verkehrsunfall fordert Sachschaden

Ein Gesamtsachschaden von rund 6.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen kurz nach 8 Uhr am Übergang der B 467 in die B 30 bei Untereschach entstanden. Die 22-jährige Lenkerin eines Ford wollte am Ende des Einfädelungsstreifens nach rechts einscheren und streifte dabei mit dem rechten Kotflügel das hintere Eck eines dort befindlichen Anhängers an einem Lkw. Während der Pkw dadurch so stark beschädigt wurde, dass er nicht mehr fahrbereit war, fällt der Sachschaden am Anhänger eher gering aus.

Ravensburg

Sachschaden nach Verkehrsunfall

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und ein Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr auf der B 32 in Richtung Ulmer Straße. Der 71-jährige Fahrer eines Opel wollte zwischen der Abfahrt Ravensburg-Nord und der Ulmer Straße in Fahrtrichtung Ravensburg vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln und übersah dabei den bereits links neben ihm fahrenden Renault eines 55-Jährigen. Durch die folgende Kollision verkeilten sich die beiden Fahrzeuge ineinander und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach jetzigem Stand niemand.

Königseggwald

Radfahrerin nach Unfall verletzt

Eine Radfahrerin zu Fall gebracht und dadurch verletzt hat der 51-jährige Lenker eines Tankzugs mit Anhänger am frühen Montagmorgen gegen 6.45 Uhr in der Hauptstraße. Der Mann fuhr an einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw vorbei und traf beim Wiedereinscheren vermutlich mit dem nachlaufenden Anhänger die 60-jährige Pedelec-Lenkerin leicht, die entgegen der Fahrtrichtung auf dem Gehweg unterwegs war. Durch den folgenden Sturz zog sich die Frau Verletzungen am Arm und der Hand zu. Nachdem der Lkw-Lenker den Unfall zunächst wohl nicht bemerkt hatte, wurde er von der Polizei über die Firma des Lebensmitteltankzugs ermittelt.

Weingarten

Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

Zwei Leichtverletzte und drei beschädigte Fahrzeuge forderte ein Verkehrsunfall am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr in der Niederbieger Straße an der Kreuzung der Waldseer Straße. Der 21-jährige Lenker eines Mercedes fuhr auf einen vor ihm haltenden VW auf und schob diesen noch auf einen davor stehenden Kia. Durch die Kollision zogen sich die 43-jährige Fahrerin des VW sowie ihr 10-jähriger Mitfahrer leichte Verletzungen zu, die ambulant behandelt wurden. Der Gesamtsachschaden an den drei Fahrzeugen wird auf rund 9.000 Euro beziffert.

Leutkirch

Unfallflucht

Zu einem gefährlichen Überholmanöver, in dessen Zuge am Montagmittag gegen 12.45 Uhr auf der L 319 zwischen Herlazhofen und Haselburg auch eine Unfallflucht begangen wurde, ermittelt das Polizeirevier Leutkirch und sucht Zeugen. Den Angaben eines 67-jährigen Traktorlenkers zufolge sei dieser in Richtung Haselburg unterwegs gewesen und dabei von einem Lkw-Gespann trotz nahenden Gegenverkehrs überholt worden. Beim knappen Wiedereinscheren habe der Auflieger des Lkw die Frontschaufel des Traktors gestreift und dadurch beschädigt. Außerdem habe der 67-Jährige sowie der entgegenkommende Pkw abbremsen müssen, um einen weiteren Unfall mit dem Lkw zu verhindern. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, sei der Lkw davongefahren. Die Polizei bittet nun insbesondere die Fahrerin oder den Fahrer des entgegenkommenden Pkw, sich unter Tel. 07561/84880 zu melden und sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen.

