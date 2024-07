Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Mengen

Bargeld an falsche Polizeibeamte übergeben

Bargeld und Wertgegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro hat eine ältere Frau am Donnerstagabend an Betrüger übergeben, die sich zuvor am Telefon als vermeintliche Polizisten ausgegeben und vor einer Einbrecherbande gewarnt hatten. Sie spielten der Seniorin vor, dass im näheren Umfeld ihrer Wohnung eine Einbrecherbande festgenommen worden sei, die es auch auf ihre Habseligkeiten abgesehen hätte. Um die Wertgegenstände angeblich zu sichern, übergab die Frau diese schließlich samt Bargeld an die Unbekannten. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu der Tat - insbesondere zu einer etwa 20 bis 25 Jahre alten Frau, die sich zwischen 20 und 21 Uhr im Stadtgebiet aufgehalten haben muss - unter Tel. 07572/5071 entgegen. Die Unbekannte soll ein blaues T-Shirt sowie eine beige lange Hose getragen haben und wird als etwas stämmiger mit dunkler Hautfarbe beschrieben.

Scheer

Drogenvortests bei Autofahrer positiv auf Cannabis

Eine Blutentnahme in einem Krankenhaus abgeben mussten am Sonntagabend eine 20-Jährige und ein 37-Jähriger, die in der Mengener Straße jeweils in eine allgemeine Verkehrskontrolle geraten sind. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen stellten bei den beiden Autofahrern Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln fest und führten deshalb mit den Betroffenen einen Drogenvortest durch. Beide Vortests schlugen positiv auf Cannabis an, sowohl die 20-Jährige als auch der 37-Jährige mussten ihren Wagen daraufhin stehen lassen. Sollte sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung bei der Auswertung der Blutproben bestätigen, kommen auf die beiden empfindliche Bußgelder sowie mehrmonatige Fahrverbote zu.

Ostrach

Bei Ausweichmanöver von Fahrbahn abgekommen

Bei einem Ausweichmanöver, um einen Unfall zu verhindern, ist am Sonntagabend ein 21-Jähriger auf der L 286 zwischen Ostrach und Hoßkirch mit seinem Seat von der Straße abgekommen. Ein 20-Jähriger wollte an der Einmündung Kreuzäcker auf die Landesstraße einfahren und übersah dabei den vorfahrtsberechtigen Seat-Fahrer. Als der 21-Jährige auswich, verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und geriet auf das angrenzende Feld. Während am Seat rund 4.000 Euro Sachschaden entstand, musste der 21-Jährige zum Glück nur kurzzeitig vor Ort von einem Rettungsdienst behandelt werden. Der VW des Unfallverursachers blieb unbeschädigt.

