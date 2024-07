Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Aitrach

Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Auf Grund von Alkohol kam am Samstagnachmittag um 12:43 Uhr eine 62-jährige Fahrerin eines Audi A3 von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen. Zeugen beobachteten, wie die Fahrerin auf der Hauptstraße in Schlangenlinien fuhr und nach rechts auf den Gehweg von der Fahrbahn abkam. Im Anschluss fuhr sie ungebremst auf die Neue-Welt-Straße wo sie mit einem Verkehrszeichen kollidierte, dieses aus der Betonverankerung riss und in einer Rosenhecke zum Stehen kam. Beim Verkehrsunfall wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt und kam vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Unfallverursacherin deutlich unter Alkoholeinfluss stand und ihr zudem vor kurzem die Fahrerlaubnis entzogen wurde.

Kißlegg

Schlägerei unter Männern

Aus bislang unbekannter Ursache gingen am Samstagabend gegen 21:24 Uhr mehrere Männer in der Schloßstraße auf einander los. Als dies ein Zeuge der Polizei meldete entfernten sich die Kontrahenten noch vor Eintreffen in unbekannte Richtung. Im Rahmen einer Fahndung wurden zwei Beteiligte von der Polizei festgestellt. Nach ersten Ermittlungen kam es zwischen einer 10-köpfigen Personengruppe zum Streit. Als dieser eskalierte bewaffneten sich 3 Personen mit Stöcken und gingen auf einander los. Hierbei wurde ein18-jähriger Mann leicht am Kopf verletzt. Das Polizeirevier Wangen hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell