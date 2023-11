POL-HI: Sachbeschädigungen im Kontext des Nahostkonflikts

Polizeiinspektion Hildesheim

HILDESHEIM - (jpm) Unbekannte haben in dieser Woche an Gebäuden in Drispenstedt und Himmelsthür Schriftzüge im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt angebracht. Das Staatsschutzkommissariat der Polizeiinspektion Hildesheim ermittelt jeweils wegen Sachbeschädigung.

Im Ortsteil Drispenstedt war ein Supermarkt in der Hildebrandstraße betroffen. Zwischen Montag, 30.10.2023, 20:30 Uhr, und Mittwoch, 01.11.2023, 06:00 Uhr, wurde an die Fassade des Marktes der Schriftzug "FREE Ralestina" geschmiert.

In Himmelsthür wurde an die Fassade einer Schule in der Jahnstraße, neben diversen nicht entzifferbaren sogenannten Tags, der Schriftzug "Free Palestine" gesprüht.

Eventuelle Zusammenhänge werden durch die Ermittler geprüft.

Hinweise und Beobachtungen nimmt die Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 entgegen.

