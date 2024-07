Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Bodenseekreis

Falsche Polizeibeamte erbeuten Wertsachen und Bargeld - Zeugen gesucht

Am vergangenen Wochenende wurden erneut zahlreiche Bürgerinnen und Bürger insbesondere im westlichen Bodenseekreis von Telefonbetrügern belästigt. Die Anrufer meldeten sich als Polizeibeamte und gaben mit der hinlänglich bekannten Masche an, dass in der Nachbarschaft eine Diebesbande unterwegs sei und man eine Liste mit potentiellen Opfern aufgefunden habe. Im weiteren Verlauf fragten sie nach Schmuck, Wertsachen und Bargeld, das bei der Polizei nun sicher verwahrt werden könne. Eine Seniorin schenkte der Geschichte Glauben, packte einen geringen vierstelligen Euro-Betrag sowie Schmuckstücke im fünfstelligen Euro-Wert in eine Tasche und händigte diese an einem vereinbarten Ort an einen "Kurier" aus. Erst später, als der Abholer bereits weg war, schöpfte sie Verdacht und kontaktierte die Polizei. Die Beamten ermitteln nun wegen des Betrugs und bitten um sachdienliche Hinweise. Zeugen, die am Sonntag zwischen 11 Uhr und 22 Uhr im Bereich der Alten Uhldinger Straße auf den Abholer aufmerksam wurden oder sonstige verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Kriminalpolizei Friedrichshafen zu wenden. Der "Kurier" wird als 25 bis 30 Jahre alt und etwa 170cm groß beschrieben. Er hatte schwarze nach hinten gegelte Haare und eine normale Statur. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und eine FFP 2 Maske. Der Mann sprach während der Übergabe kein Wort und suchte mit der gefüllten gelben Ledertasche das Weite.

Friedrichshafen

Auto zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Ein unbekannter Vandale hat am Wochenende einen in der Bismarckstraße geparkten VW zerkratzt und dabei Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro angerichtet. Die Polizei ermittelt und bittet Personen, die zwischen Samstag, 8.30 Uhr und Sonntag, 12.30 Uhr im Bereich der Bismarckstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Meckenbeuren

Ladendieb pustet knapp 3,5 Promille

Mit einer Anzeige wegen räuberischen Diebstahls muss ein 42-Jähriger rechnen, der am Samstagmorgen in einem Lebensmittelgeschäft in der Hauptstraße beim Stehlen erwischt wurde. Eine Mitarbeiterin hatte den alkoholisierten Mann, der diverse Schokoladentafeln nicht bezahlt hatte, nach der Kasse angesprochen, woraufhin dieser aggressiv reagierte. Er stieß die Frau beiseite und konnte kurz darauf von einem weiteren Mitarbeiter an der Flucht gehindert werden. Beim Eintreffen der verständigten Polizisten ergab eine Atemalkoholmessung knapp 3,5 Promille. Der 42-Jährige musste die Beamten zum Polizeirevier begleiten. Ihm drohen nun strafrechtliche Konsequenzen.

Überlingen

Ortungsfunktion führt Ermittler auf die Diebes-Spur

Nach einem Diebstahl am Samstagabend ermittelt die Polizei gegen einen 28-jährigen Tatverdächtigen. Das 29 Jahre alte Opfer wollte sich nach dem Public-Viewing im Bereich des Gondelhafens im See erfrischen und legte seine Kleidung sowie seine Smartwatch am Ufer ab. Als er zurückkam, fehlte seine Uhr. Diese konnte der Mann später im Stuttgarter Bereich orten. Polizisten aus dem dortigen Zuständigkeitsbereich veranlassten alles Weitere, trafen den Tatverdächtigen an und stellten die gestohlene Uhr im Wert von mehreren hundert Euro sicher.

Uhldingen-Mühlhofen

Trunkenheitsfahrt endet im Graben

Im Graben endete die Fahrt für einen 61-Jährigen, der am Samstagnachmittag betrunken mit seinem Auto gefahren ist. Der Mann war gegen 16.40 Uhr mit seinem Peugeot auf dem Gemeindeverbindungsweg aus Fahrtrichtung der unteren Apfelbergstraße unterwegs. Aufgrund der Alkoholbeeinflussung und der mutmaßlich nicht angepassten Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im dortigen Wassergraben zum Stehen. Weil der Pkw schräg stand, konnte sich der leicht verletzte 61-Jährige nicht eigenständig aus seinem Auto befreien. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme ergab eine Atemalkoholmessung über 1,6 Promille. Der Unfallfahrer musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Unfallverursacher ein und beschlagnahmten seinen Führerschein. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Neben der Polizei waren der Rettungsdienst und die örtliche Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.

Stetten

Zeugensuche nach Unfallflucht

Rund 3.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Unfallverursacher bei einem missglückten Parkmanöver zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen in der Hagnauer Straße angerichtet. Der Unbekannte touchierte einen geparkten BMW X1 an der vorderen linken Fahrzeugseite und suchte im Anschluss einfach das Weite, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall zwischen 17 Uhr und 10 Uhr beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Hagnau

Einbruchsserie - Polizei bittet um Hinweise Nach einer Einbruchsserie in der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Unbekannte verschafften sich Zutritt zur Rezeption eines Campingplatzes in der Strandbadstraße und stahlen einen dreistelligen Euro-Betrag. Darüber hinaus brachen die Unbekannten über eine Tür in den nahegelegenen Strandbar-Kiosk ein und stahlen dort ebenfalls über hundert Euro Bargeld. Auch ein Hotel sowie eine Pension in der Seestraße wurden in besagter Nacht von Einbrechern aufgesucht. Was bei diesen Taten abhandenkam und ob die jeweiligen Taten in Verbindung stehen, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07532/43443 beim Polizeiposten Meersburg zu melden.

