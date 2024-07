Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen

Schlägerei im Prinzengarten

Am Samstagabend gegen 22:12 Uhr kam es im Prinzengarten zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Grund für die Auseinandersetzung war vermutlich eine Meinungsverschiedenheit zwischen dem 19-jährigen Geschädigten und dem 39-jährigem Beschuldigten, in deren Verlauf sich mehrere männliche Personen einmischten und schlussendlich körperlich aufeinander losgingen. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung zog sich der Geschädigte eine Schwellung im Gesicht zu und eine leichte Schnittwunde am linken Unterarm. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernten sich alle Beteiligten in unbekannte Richtung. Erst später entschloss sich der Geschädigte zur Polizei zu gehen und eine Anzeige zu erstatten. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen.

