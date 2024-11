POL-MG: Einbruch in Supermarkt

Mönchengladbach (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag, 19. November, hat die Polizei unter Einsatz eines Diensthundes einen mutmaßlichen Einbrecher (24) im Ortsteil Venn vorläufig festgenommen. Der Mann hatte die Polizisten zuvor mit einem Messer bedroht. Um 1.28 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Einbruchalarm in einem Supermarkt an der Waldnieler ...

mehr