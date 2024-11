Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Rheydt: Streifenteam trifft mutmaßlichen Einbrecher an

Mönchengladbach (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, 20. November, hat ein Streifenteam der Polizei in der Rheydter Innenstadt einen 40-jährigen Fahrradfahrer kontrolliert. In seinem Gepäck fanden die Beamten mehrere Kilo Kupfer sowie Einbruchswerkzeug.

Gegen 3.40 Uhr fiel zwei Polizeibeamten im Rahmen ihrer Streife an der Bachstraße ein Fahrradfahrer auf, dessen Beleuchtung defekt war. Als sie den Mann darauf ansprachen, wollte dieser zunächst flüchten, kam aufgrund seines schweren Gepäcks allerdings nicht weit. Als die Polizisten den 40-Jährigen kontrollierten stellten sie fest, dass dieser in seinem Rucksack mehrere abgesägte Kupferrohre und -kabel mitführte. Zudem hatte er Werkzeug dabei, das häufig bei Einbrüchen verwendet wird.

Die Beamten stellten sämtliche Gegenstände sicher und die Personalien des Mannes fest, bevor sie ihn aus der Kontrolle entließen. Gegen ihn lagen keine Haftgründe vor.

Die Kriminalpolizei Mönchengladbach hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. (et)

