Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Wohngebiet Kleekamp - Unbekannte zerkratzen viele Autos ++ Einbruch in Bildungsstätte - Täter bleiben ohne Beute ++

Rotenburg (ots)

Wohngebiet Kleekamp - Unbekannte zerkratzen viele Autos

Rotenburg. Hohen Sachschaden haben unbekannte Täter am Sonntagabend im Wohngebiet "Kleekamp" angerichtet. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten sie zwischen 19 Uhr und 20 Uhr in der Heinrich-Scheele-Allee und im Kiebitzweg den Lack von mindestens 16 Fahrzeugen. Die Polizei spricht von einem Gesamtschaden von mehreren zehntausend Euro und hofft unter Telefon 04261/947-0 auf Hinweise zur Ermittlung der Täter.

Einbruch in Bildungsstätte - Täter bleiben ohne Beute

Zeven. In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in das Gebäude des Bildungswerks der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW) an der Kivinanstraße eingestiegen. Sie hatten zunächst erfolglos versucht, die Nebeneingangstür der Bildungsstätte aufzuhebeln. Dann entfernten sie eine Spanplatte vor einem Fenster und kletterten in einen Schulungsraum. Hier scheiterten am Aufbruch eines Stahlschranks. Vermutlich ohne Diebesgut verließen die Täter den Tatort.

