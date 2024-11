POL-MFR: (1192) Versuchter Raub in Schreibwarenladen - Zeugenaufruf

Fürth (ots) - Am Freitagnachmittag (22.11.2024) ereignete sich ein Raubdelikt in einem Supermarkt im Fürther Stadtteil Hardhöhe. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 17:40 Uhr betrat ein unbekannter Mann die Filiale eines Supermarkts in der Würzburger Straße / Ecke Siemensstraße. In einem günstigen Augenblick schubste er die Kassiererin von der Kasse weg, bemächtigte sich mehrerer Hundert Euro ...

