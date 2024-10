Polizei Münster

POL-MS: Betrüger geben sich als Anlagenberater aus - 96-Jährigen um Geld gebracht

Münnster (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat sich seit September am Telefon als Anlagenberater ausgegeben und so einen 96-jährigen Münsteraner dazu gebracht, mehrere Male Geld an ihm unbekannte Konten zu überweisen.

Der unbekannte Täter rief den 96-Jährigen mehrfach an und gab sich als Anlagenberater aus. Er riet dem Senior dazu, mehrere Einzahlungen bei verschiedenen Banken zu machen, um so alternativ zum Aktienhandel zu investieren. Der Bank des 96-jährigen Münsteraners kamen die Abbuchungen verdächtig vor. So informierten sie ihn, dass er möglicherweise Opfer eines Betruges geworden ist, und er rief umgehend die Polizei. Die aufmerksamen Bankmitarbeiter verhinderten so weitere Zahlungen zum Nachteil des Seniors.

Die Polizei rät bei dieser Art von Anrufen, seien sie immer misstrauisch, wenn es in einem Telefonat mit einer Ihnen unbekannten Person um Geld geht und informieren sie Angehörige über das Telefonat. Im Zweifelsfall informieren Sie die Polizei und erstatten Anzeige.

