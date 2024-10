POL-MS: Nach Unfall auf der A42 flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Eine 77-jährige Münsteranerin ist am späten Donnerstagabend (17.10., 23:25 Uhr) in ihrer Wohnung in der Straße Am Graelbach von fünf unbekannten Tätern ausgeraubt worden. Die Täter brachen zunächst die Terrassentür des Mehrfamilienhauses auf, lösten so die Alarmanlage der Wohnung aus und weckten damit die 77-Jährige. Drei Männer betreten ...

mehr