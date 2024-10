Polizei Münster

POL-MS: Ehepaar mit "Hey Papa"-WhatsApp hereingelegt - Polizei warnt erneut vor Trickbetrügern

Münster (ots)

Nachdem dreiste Trickbetrüger bereits am Montag und Dienstag (14.10. und 15.10.) ein Ehepaar über einen Messengerdienst um Geld betrogen haben, warnt die Polizei erneut vor dieser Betrugsmasche.

Der 63-Jährige erhielt von den Betrügern in der Nacht zu Montag (01.46 Uhr) eine WhatsApp-Nachricht von einer ihm unbekannten Nummer, in der er mit "Hey Papa" angesprochen wurde. Nach einem kurzen Nachrichtenaustausch über die Enkelkinder fragte die vermeintliche Tochter nach Geld, da sie angeblich Probleme mit ihrem Konto habe. Da der Münsteraner nicht den vollen Betrag aufbringen konnte, übermittelte er die Kontaktdaten seiner Ehefrau an die Betrüger. Am Dienstag meldete sich die angebliche Tochter bei der 63-Jährigen und forderte den Restbetrag ein. Die Münsteranerin überwies das Geld und es wurden erneut Nachrichten über die Enkelkinder ausgetauscht. Im späteren Verlauf forderten die Trickbetrüger weiteres Geld ein, welches das Ehepaar überwies. Erst als nochmals Geld gefordert und die Betrüger alle Anrufe des Ehepaars abwiesen, fiel der Betrug auf.

Die Polizei rät erneut, bei unbekannten Nummern stets misstrauisch und aufmerksam zu sein. Betroffene sollten niemals überweisen, sondern umgehend die in der Kurznachricht angegebenen Angehörigen oder Bekannten unter der altbekannten Nummer kontaktieren und nach der Richtigkeit dieser Nachricht fragen.

