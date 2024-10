Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 11.10.2024

Goslar (ots)

Im Ortsteil Ohlhof ereignete sich am Donnerstagmorgen auf der Kreuzung Immenröder Straße / Lilienthalstraße ein Verkehrsunfall.

Gegen 6.50 Uhr fuhr eine 58-jährige Frau aus Goslar mit ihrem Hyundai die Immenröder Straße Richtung stadtauswärts und beabsichtigte an der Kreuzung Lilienthalstraße nach links abzubiegen. Hier bei übersah sie offensichtlich den ihr entgegenkommenden VW Passat einer 47-jährigen Goslarerin, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Fahrzeugführerinnen bleiben unverletzt, an beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden. Der VW Passat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aus bislang unbekannter Ursache entstand am Donnerstagabend in einem Klinikum in Liebenburg ein Brand.

Gegen 19.45 Uhr geriet ein Bewohnerzimmer des Krankenhauses in der Lindenstraße in Brand. Der Feuerwehr gelang es durch raschen Löscheinsatz ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäudeteile zu verhindern. Drei Personen wurden aufgrund erlittener Rauchgasvergiftung in umliegende Kliniken verbracht.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren zur Ursache des Feuers eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell