POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 10.10.2024

Dieseldiebstahl

Am Mittwoch, den 09.10.2024, gegen 13:20 Uhr, teilte ein 57-jähriger Angestellter eines Werkstattunternehmens in der Küstriner Straße, in Seesen, einen Diebstahl von Kraftstoff aus einem Lkw mit. Hierbei haben unbekannten Täter, im Tatzeitraum vom 08.10.2024 ab 16:00 Uhr bis zum Folgetag 07:00 Uhr, etwa 500 Liter Diesel, im geschätzten Wert von 800,00 EUR, aus dem Kraftstofftank entwendet. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Im Tatzeitraum von Freitag, den 04.10.2024, gegen 13:00 Uhr, bis Mittwoch, den 09.10.2024, 18:00 Uhr, beschädigt ein unbekannter Lkw-Fahrer in der Nordhäuser Straße, im Ortsteil Herrhausen, vermutlich beim Rückwärtsfahren ein Verkehrsschild. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer ohne seine Pflichten als Verursacher nachzukommen. Es entstand am Verkehrsschild ein Sachschaden in Höhe von ca. 250,00 EUR. Mögliche Zeugen, welche hinweisdienliche Beobachtungen getätigt habe, werden gebeten diese der Polizei Seesen mitzuteilen.

