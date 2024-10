Polizei Münster

POL-MS: Mauritz: 77-Jährige in ihrer Wohnung ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Eine 77-jährige Münsteranerin ist am späten Donnerstagabend (17.10., 23:25 Uhr) in ihrer Wohnung in der Straße Am Graelbach von fünf unbekannten Tätern ausgeraubt worden.

Die Täter brachen zunächst die Terrassentür des Mehrfamilienhauses auf, lösten so die Alarmanlage der Wohnung aus und weckten damit die 77-Jährige. Drei Männer betreten das Schlafzimmer der Frau. Einer von ihnen hält ihr ein Messer an den Hals, fordert Wertgegenstände und sie dazu auf, die Alarmanlage auszuschalten.

Die 77-Jährige schaltet mit einem der Täter die Alarmanlage aus, währenddessen durchsuchen die weiteren Täter bereits Schränke und Schubladen. Die Unbekannten flüchteten anschließend unerkannt mit erbeutetem Schmuck in unbekannte Richtung.

Die Münsteranerin beschreibt die Täter als männlich und circa 30 Jahre alt. Einer habe Deutsch mit Akzent gesprochen. Alle seien schwarz bekleidet sowie mit Sturmhauben, schwarzen Einsatzstiefeln und schwarzen Handschuhen ausgestattet gewesen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

