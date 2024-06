PP-ELT: Jugendliche kentern mit Ruderboot

Boppard (ots) - Am 12.06.2024 gegen 07:24 Uhr ereignete sich in Boppard ein Schiffsunfall. Ein Fahrgastkabinenschiff wollte vom Stadtsteiger in Boppard ablegen und musste aufgrund eines vor ihm stillliegenden Fahrgastschiffs zurücksetzen. Hierbei fuhr es mit seinem Heck in die Ufermauer. Neben der Ufermauer wurde auch ein dort befindliches Geländer auf einer Länge von ca. 4 Metern beschädigt. Anschließend verfiel das ...

