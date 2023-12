Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit Folgen

Erfurt (ots)

Weitreichende Folgen hatte am Sonntag ein Unfall für einen Mann in Erfurt. Der 38-Jährige war am Abend aufgrund des Wetters mit seinem Fahrrad in der Innenstadt gestürzt. Dabei verlor er zeitweise das Bewusstsein. Während der Unfallaufnahme stieß die Polizei bei dem Leichtverletzten u.a. auf mehrere Tütchen mit Drogen sowie unterschlagene Ausweisdokumente. Zudem räumte der Mann ein, das mitgeführte E-Bike im Wert von 2.500 Euro gestohlen zu haben. Der 38-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Im Laufe des heutigen Tages wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen den Mann Haftbefehl. (JN)

