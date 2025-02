Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: In zwei Fällen Handtasche gestohlen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Dienstag den 18.02.2025, gegen 18:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in einem Einkaufsgeschäft in der Hauptstraße in Neustadt/W. eine Handtasche, die nur kurz in der Anprobe zurückgelassen wurde. Die 76-jährige Eigentümerin bemerkte das Fehlen der Tasche noch im Geschäft und wollte die Tasche aus der Anprobe holen, da war sie jedoch schon gestohlen. In der Handtasche befanden sich mehrere Ausweisdokumente, Karten, Mobiltelefon sowie Bargeld im niedrigen zweistelligen Bereich.

Ebenfalls am Dienstag den 18.02.2025, gegen 20:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter eine Handtasche in einem Einkaufsmarkt in der Talstraße in Neustadt/W. Demnach legte die 31-jährige Eigentümerin die Handtasche in den Einkaufswagen und bemerkte das Fehlen erst, nachdem sie den Einkaufsmarkt verlassen hatte. In der Tasche befanden sich ebenfalls Ausweisdokumente, Mobiltelefon und Bargeld im unteren dreistelligen Bereich.

