POL-GÖ: (200/2024) Unfall auf der B3: Pkw stößt mit Sattelzug zusammen. Eine Person schwer verletzt

Göttingen (ots) - Autobahn 7, Parkplatz Hackelberg in Richtung Kassel, Gemarkung Hann.Münden, Mittwoch, 22.05.2024, 10:30 Uhr HANN.MÜNDEN (ms) - Am Mittwochvormittag (22.05.24) gegen 10:30 Uhr ereignete sich auf der A7, kurz hinter dem Parkplatz "Hackelberg" in Richtung Kassel, ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen. ...

mehr