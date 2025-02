Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vier Bier am Vormittag...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat ein 62-Jähriger laut eigener Aussage konsumiert, welcher am 20.02.2025 um 12:55 Uhr mit seinem E-Scooter in der Gartenstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Von dem aus Neustadt/W. stammenden Mann ging starker Atemalkoholgeruch aus, weshalb mit diesem ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser Vortest erbrachte einen Wert von 0,83 Promille. Da ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest in der hiesigen Dienststelle nicht möglich war, wurde dem 62-Jährigen eine Blutprobe entnommen und dessen E-Scooter sichergestellt. Nun kommt auf den Neustadter ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

