FW Beverungen: Traditionelle Osterfeuer in Beverungen und Würgassen laden zum Verweilen ein

Beverungen (ots)

Auch in diesem Jahr laden die ortsansässigen Feuerwehrvereine wieder herzlich zu den traditionellen Osterfeuern ein. Die Veranstaltungen bieten nicht nur ein beeindruckendes Schauspiel in der Dämmerung, sondern auch Gelegenheit zum geselligen Beisammensein in festlicher Atmosphäre.

Osterfeuer in Würgassen - Feuriger Auftakt am Ostersamstag

Den Auftakt macht Würgassen am Ostersamstag, den 19. April 2025. Auf dem Gelände der Ponderosa beginnt die Veranstaltung um 18:00 Uhr. Gegen 19:15 Uhr wird das Osterfeuer entzündet und sorgt für eine stimmungsvolle Kulisse. Für das leibliche Wohl ist mit einem Imbissangebot und kalten Getränken bestens gesorgt. Der Feuerwehrverein Würgassen freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus nah und fern.

Osterfeuer in Beverungen - Besinnlich und gesellig am Ostersonntag

Am Ostersonntag, den 20. April 2025, lädt der Feuerwehrverein St. Florian e.V. in Beverungen zum Osterfeuer auf dem Hakelparkplatz ein. Den Auftakt bildet um 20:00 Uhr eine Andacht in der kath. Kirche St. Johannes Baptist. Im Anschluss wird gegen 20:30 Uhr das Osterfeuer feierlich mit dem Licht der Osterkerze entzündet. Auch in Beverungen erwartet die Gäste ein kleiner Imbissstand mit kalten Getränken und Bratwurst im Brötchen.

Die beiden Veranstaltungen bieten eine schöne Gelegenheit, die Osterfeiertage gemeinsam zu verbringen und die Tradition der Osterfeuer in geselliger Runde zu erleben. Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Region sind herzlich eingeladen!

