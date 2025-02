Feuerwehr Beverungen

FW Beverungen: Erfolgreiches Jahr für die Kinderfeuerwehr Beverungen - Gruppe Herstelle

Bild-Infos

Download

Beverungen (ots)

Die Kinderfeuerwehr Beverungen - Gruppe Herstelle blickt auf ein besonders erfolgreiches Jahr zurück. Mit viel Engagement, Teamgeist und Freude haben die jungen Nachwuchsfeuerwehrleute an zahlreichen Aktivitäten teilgenommen und ihre Kenntnisse in Brandschutz, Erster Hilfe und Teamarbeit erweitert.

Ein Höhepunkt des Jahres war zweifellos die Verleihung der Kinderflamme, dem Leistungsabzeichen der Kinderfeuerwehr NRW. Insgesamt konnten fünf Kinder die Kinderflamme in Silber und ein Kind die Kinderflamme in Bronze erlangen. Diese Auszeichnungen sind der verdiente Lohn für ihre harte Arbeit und die regelmäßige Teilnahme an den Übungsstunden der Kinderfeuerwehr.

Zum feierlichen Abschluss des Jahres traf sich die Gruppe zu einer kleinen, aber stimmungsvollen Weihnachtsfeier. In gemütlicher Atmosphäre wurden Erfolge gefeiert, Geschichten ausgetauscht und das Jahr Revue passieren lassen. Natürlich durfte auch ein kleiner Weihnachtsgruß vom Team der Kinderfeuerwehr nicht fehlen.

Der Kinderfeuerwehrwart Lukas Peters, zeigte sich stolz auf die Leistungen der Kinder: "Unsere Kinder haben dieses Jahr gezeigt, was man mit Zusammenhalt und Engagement erreichen kann. Wir freuen uns darauf, auch im nächsten Jahr mit vollem Elan weiterzumachen."

Die Kinderfeuerwehr Beverungen - Gruppe Herstelle ist nicht nur eine wertvolle Gemeinschaft, sondern auch ein wichtiger Baustein für die Feuerwehr von morgen. Mit der erfolgreichen Ausbildung der jungen Mitglieder wird die Basis für eine sichere Zukunft im Brandschutz gelegt. Sowohl Jungen als auch Mädchen im Alter von 6 bis 10 Jahren können die Kinderfeuerwehr besuchen. Interessierte können sich bei der Kinderfeuerwehr in der Nähe melden. Die Kontaktdaten der Kinderfeuerwehr der Stadt Beverungen findest du auf www.feuerwehr-beverungen.de

Original-Content von: Feuerwehr Beverungen, übermittelt durch news aktuell