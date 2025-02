Feuerwehr Beverungen

FW Beverungen: Jahresdienstbesprechung der Löschgruppe Tietelsen

Löschgruppe plant Feuerwehrfest und Leistungsnachweis in den nächsten Jahren

Beverungen (ots)

Zur Jahresdienstbesprechung der Feuerwehr Beverungen - Löschgruppe Tietelsen konnte Löschgruppenführer Hauptbrandmeister Ewald Güthoff die Kameraden der Einsatz- und Unterstützungsabteilung, den Ehrenlöschgruppenführer der Tietelser Wehr Josef Schröder, den Leiter der Feuerwehr der Stadt Beverungen Stadtbrandinspektor Sebastian Ewen sowie im Besonderen die Kameraden der Ehrenabteilung begrüßen.

Im Jahresrückblick auf das vergangene Jahr berichteten Löschgruppenführer Ewald Güthoff und der kommissarisch stellvertretende Löschgruppenführer Tobias Saggel über insgesamt sieben Einsätze, zu denen die Tietelser Löschgruppe gerufen wurde. Schon am 3. Januar des vergangenen Jahres rückte die Löschgruppe zum Brand des Hotel Waldfrieden zwischen Beverungen und Herstelle aus. Weitere Einsätze waren die Auslösung der Brandmeldeanlage des IGM Bildungszentrum auf der Elisenhöhe in Drenke, eine Alarmierung aufgrund eines umgestürzten Baums, der eine Fahrbahn versperrte, zwei Einsätze aufgrund Verkehrsunfällen mit eingeklemmten Personen und auslaufenden Betriebsstoffen, ein Wohnungsbrand in Dalhausen sowie einer technischen Hilfeleistung in Rothe, bei der Gülle in den öffentlichen Kanal floss.

Löschgruppenführer Ewald Güthoff lobte die von den Kameraden gut besuchten, regelmäßig stattfindenden Dienstabende, bei denen die Ausbildung vertieft und die Weiterbildung umgesetzt werden konnte. Ganz besonders hoben Güthoff und Saggel die Einsatzübung auf dem Bartholomäus-Fest am 24. August in Tietelsen hervor. Die Einsatzkräfte der Löschgruppen Tietelsen und Rothe, die zusammen den Löschzug 5 bilden, wurden zu einem simulierten Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person gerufen. Mit professionellem Vorgehen konnten die zahlreich anwesenden Zuschauer einen direkten Einblick in die Arbeitsweise der Einsatzkräfte bekommen. Tobias Saggel fungierte als Kommentator bei dieser Übung und beschrieb sehr detailliert die Arbeitsschritte zur Rettung der eingeklemmten Person, was von den Zuschauern sehr begeistert aufgenommen wurde.

Anschließend erfolgte die Anhörung zum 2. stellvertretenden Löschgruppenführer der Tietelser Einheit. Zuvor bedankte sich die Löschgruppenführung bei Sven Müller, welcher das Amt zuvor kommissarisch bekleidet hatte, für seine geleistete Arbeit und sein Engagement mit einem Präsent. In seiner Tätigkeit als Gerätewart steht Müller der Löschgruppe Tietelsen aber weiterhin zur Verfügung. Als neuer 2. stellvertretender Löschgruppenführer wurde Unterbrandmeister Marian Redlich von den Tietelser Kameraden bestätigt. Der Leiter der Feuerwehr Beverungen Stadtbrandinspektor Sebastian Ewen setze darauf hin Marian Redlich kommissarisch als 2. stellvertretenden Löschgruppenführer der Löschgruppe Tietelsen ein.

In seinem Jahresbericht 2024 berichtete Stadtbrandinspektor Sebastian Ewen, dass die Anzahl der Einsätze im Stadtgebiet im vergangenen Jahr mit 225 Einsätzen gegenüber 281 Einsätzen im Jahr 2023 etwas zurückgegangen seien, sich aber die Einzelalarmierungen mit 374 in 2024 im Vergleich zu 399 in 2023 weiter auf einem hohen Niveau befinden.

Mit der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans berichtete Ewen über die Fertigstellung der neuen Feuerwehrgerätehäuser in Amelunxen und Dalhausen sowie weiterer umgesetzter Maßnahmen aus dem Planungszeitraum von 2019 bis 2024. In der jüngsten Fortschreibung aus dem September 2024 soll für die Ortschaften Tietelsen und Rothe eine mögliche Zusammenlegung der dortigen Löschgruppen geprüft werden. Ein zentraler Aspekt dieser Überlegungen ist der gemeinschaftliche Neubau eines Feuerwehrgerätehauses an einer geeigneten Stelle. Hintergrund der Prüfung ist, dass die bestehenden Feuerwehrgerätehäuser der beiden Ortschaften nicht mehr den aktuellen Standards und Anforderungen entsprechen. Als ersten Schritt zur Umsetzung des Prüfauftrags wird eine Projektgruppe gebildet, die den Prozess der möglichen Zusammenlegung der Einheiten Tietelsen und Rothe begleitet. Im Anschluss erfolgt eine umfassende Analyse, die einen Soll-Ist-Vergleich der jeweiligen Einzelstandorte vornimmt. Dabei werden insbesondere die Faktoren Personal, Fahrzeuge und Gerätehäuser berücksichtigt, ebenso wie die Option eines gemeinschaftlichen Standortes. Die erarbeiteten Ergebnisse anschließend sowohl den betroffenen Feuerwehreinheiten als auch den politischen Gremien zur weiteren Beratung und Entscheidungsfindung vorgestellt werden.

Anschließend nahm der Leiter der Feuerwehr Ewen noch einige Ehrungen und Beförderungen vor und händigte die Lehrgangsbescheinigungen an die Kameraden aus. So nahm die Löschgruppe Tietelsen im vergangenen Jahr mit insgesamt zwei Gruppen erfolgreich an den Leistungsnachweisen in Vörden und Lütgeneder teil und bekam dafür die Urkunden überreicht. Für ihre erste Teilnahme am Leistungsnachweis wurden Nils Fischer, Jonas Pietsch und Benedikt Puls das Feuerwehrabzeichen des Verbandes der Feuerwehr NRW in Bronze verliehen. Lennard Güthoff erhielt für seine dreimalige Teilnahme das Feuerwehrabzeichen in Silber. Hauptbrandmeister Ewald Güthoff hatte 35 mal am Leistungsnachweis teilgenommen und bekam dafür das Feuerwehrabzeichen in Gold-35 verliehen. Dieses ist eine besondere und auch nicht allzu häufige Auszeichnung, teilte der Leiter der Feuerwehr mit.

Anschließend wurden Lukas Güthoff und Christian Schröder die Teilnahmebescheinigungen für Ihre Teilnahme am Truppmannlehrgang Teil 3 + 4 sowie Nils Fischer, Jonas Pietsch, Benedikt Puls und Mike Wieners die Teilnahmebescheinigungen am Truppmannlehrgang Teil 1 + 2 überreicht. Marvin Fischer und Lennard Güthoff bekamen ihre Lehrgangsbescheinigungen für die erfolgreiche Teilnahme am Funk- und Kartenkunde- sowie Atemschutzgeräteträgerlehrgang ausgehändigt. Den Maschinistenlehrgang absolvierten Janek Güthoff, Michael Menze, Marian Redlich und Tobias Saggel erfolgreich. Die Teilnahmebescheinigungen für ihre Teilnahme am Technische Hilfe Wald-Lehrgang erhielten Christoph Böddeker und Marian Redlich. Mit Erfolg hat Marian Redlich am Lehrgang für das ABC-Grundmodul teilgenommen und erhielten hierfür ebenfalls die Teilnahmebescheinigung. Außerdem wurde Tobias Saggel die Bescheinigung für die Teilnahme am Gruppenführervorbereitungslehrgang übergeben.

Im Rahmen der Beförderungen und bestandener Probezeit ernannte der Leiter der Feuerwehr Ewen den Anwärter Mike Wieners zum Feuerwehrmann. Aufgrund seiner Teilnahme am Gruppenführerlehrgang war es dem Stadtbrandinspektor eine Freude Tobias Saggel zum Brandmeister zu befördern. Nun konnte Ewen den bisher kommissarisch eingesetzten stellvertretenden Einheitsführer der Löschgruppe Tietelsen zum stellvertretenden Einheitsführer einsetzen. Löschgruppenführer Ewald Güthoff teilte der Versammlung mit, dass man für das Jahr 2027 anstrebe, den Leistungsnachweis für den Nordkreis in Tietelsen auszurichten. Weiterhin wurde aus der Versammlung angeregt wieder ein Feuerwehrfest zu feiern da das letzte Fest im Jahr 2016 gefeiert wurde. Mehrheitlich beschlossen einigte man sich, das Fest am 25. + 26. April 2026 feiern zu wollen und entsprechend in Planung zu gehen.

