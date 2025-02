Feuerwehr Beverungen

FW Beverungen: Jahresdienstbesprechung der Löschgruppe Rothe

Großes Fest wirft seinen Schatten voraus

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Beverungen (ots)

Zur Jahresdienstbesprechung der Feuerwehr Beverungen - Löschgruppe Rothe konnte Löschgruppenführer Marc Vössing insgesamt 28 Kameraden, sowie den Leiter der Feuerwehr Stadtbrandinspektor Sebastian Ewen in der Wartturmhalle begrüßen.

Im Jahresrückblick konnte Unterbrandmeister Daniel Hartmann über ein mit neun Einsätzen ruhiges Jahr 2024 berichten. Sebastian Ewen gab mit dem Jahresbericht einen Überblick über Einsätze und Aktivitäten der gesamten Feuerwehr Beverungen. Des Weiteren berichtete Sebastian Ewen über die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans mit der Fertigstellung der neuen Feuerwehrgerätehäuser in Amelunxen und Dalhausen sowie weiterer umgesetzter Maßnahmen aus dem Planungszeitraum von 2019 bis 2024.

In der jüngsten Fortschreibung aus dem September 2024 sei zudem für die Ortschaften Tietelsen und Rothe eine mögliche Zusammenlegung der dortigen Löschgruppen zu prüfen. Ein zentraler Aspekt dieser Überlegungen ist der gemeinschaftliche Neubau eines Feuerwehrgerätehauses an einer geeigneten Stelle. Hintergrund der Prüfung ist, dass die bestehenden Feuerwehrgerätehäuser der beiden Ortschaften nicht mehr den aktuellen Standards und Anforderungen entsprechen. Als ersten Schritt zur Umsetzung des Prüfauftrags wird eine Projektgruppe gebildet, die den Prozess der möglichen Zusammenlegung der Einheiten Tietelsen und Rothe begleitet. Im Anschluss erfolgt eine umfassende Analyse, die einen Soll-Ist-Vergleich der jeweiligen Einzelstandorte vornimmt. Dabei werden insbesondere die Faktoren Personal, Fahrzeuge und Gerätehäuser berücksichtigt, ebenso wie die Option eines gemeinschaftlichen Standortes. Die erarbeiteten Ergebnisse anschließend sowohl den betroffenen Feuerwehreinheiten als auch den politischen Gremien zur weiteren Beratung und Entscheidungsfindung vorgestellt werden.

Im Anschluss konnte er zusammen mit dem Löschgruppenführer Marc Vössing einige Ehrungen und Beförderungen vornehmen. Der alljährliche Leistungsnachweis ließ die Rother nicht leer ausgehen. So erhielten Lukas Hilleke für die 10. Teilnahme das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold mit blauem Untergrund, für die 15. Teilnahme erhielt Marc Vössing das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold mit rotem Untergrund. Im Anschluss konnten Urkunden für absolvierte Lehrgänge überreicht werden. Die Urkunde für die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger erhielt Bastian Dierkes. Jens Groppe und Bastian Dierkes absolvierten den Funk- und Kartenkunde- Lehrgang.

Besondere Ehrenabzeichen konnten Marc Vössing und Sebastian Ewen an diesem Abend an folgende Kameraden vergeben:

Das Ehrenzeichen des Landes Nordrhein-Westfalens in Silber für 25 Jahre aktiven Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr an Andreas Peine Das Ehrenzeichen des Landes Nordrhein-Westfalens in Gold für 35 Jahre aktiven Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr an Bernd Sievers und Christoph Even.

Auf der Tagesordnung stand an diesem Abend der Punkt Anhörung der Löschgruppe Rothe. Marc Vössing als Löschgruppenführer und seine Stellvertreter Markus Schlick, sowie Lukas Hilleke wurden für 6 Jahre in Ihrem Amt von Sebastian Ewen verpflichtet. Ein weiterer Punkt war die Wahl einer Vertrauensperson für 6 Jahre. Da Günther Sievers diesen Posten einige Jahre sehr gut führte, wurde er für 6 weitere Jahre von der Löschgruppe gewählt.

Im Anschluss wurde der Vorstand der Löschgruppe Rothe neu gewählt. Bernd Hilleke als Standartenbegleiter legte sein Amt nieder. Thomas Kröger legte sein Amt als 2. Kassierer nach 24 Jahren Vorstandsarbeit nieder. Er war 18 Jahre Stellvertretender Löschgruppenführer in der Löschgruppe Rothe. Im Amt bestätigt wurden der erste Vorsitzende Marc Vössing, der zweite Vorsitzende Markus Schlick, der erste Kassierer Andreas Peine, Schriftführer Daniel Hartmann, Standartenträger Andreas Nutt und Standartenbegleiter Klaus Even. Für die neu zu besetzenden Funktionen wurden Bastian Dierkes als Standartenbegleiter und Lukas Hilleke als zweite Kassierer in den Vorstand gewählt.

Im Anschluss berichtete Schriftführer Daniel Hartmann über das anstehenden Feuerwehrfest am 26. - 27. April 2025. Auf diesem ist für den Samstag ein Umzug mit den Löschgruppen der benachbarten Ortschaften und des Stadtgebiets geplant. Für die abendliche Tanzveranstaltung konnte die "No Limit Band" verpflichtet werden. Der Sonntag wird mit dem traditionellen Frühstück samt musikalischer Begleitung der Tanz- & Partyband "No Limit" das Festwochenende abgerundet. Zum Ende der Jahresdienstbesprechung dankte Löschgruppenführer Marc Vössing allen Kameraden für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr.

Original-Content von: Feuerwehr Beverungen, übermittelt durch news aktuell