Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Taxifahrer bedroht und geschlagen - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine 35 Jahre alte Frau soll am frühen Samstagmorgen (02.11.2024) einen 41-jährigen Taxifahrer auf der Fahrt von der Innenstadt nach Fellbach-Oeffingen bedroht und geschlagen haben. Die Tatverdächtige stieg in der Innenstadt in das Taxi und wollte nach Fellbach-Oeffingen gefahren werden. In der Waiblinger Straße soll sie den Taxifahrer bedroht und angegeben haben, den Fahrpreis nicht bezahlen zu wollen. Daraufhin hielt der 41-Jährige in der Nähe des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße an, um die Polizei zu verständigen. Als beide ausgestiegen waren, soll die 35-Jährige auf den Taxifahrer eingeschlagen und versucht haben, zu flüchten. Polizeibeamte wurden gegen 03.35 Uhr auf die Auseinandersetzung aufmerksam und nahmen die mutmaßlich alkoholisierte Tatverdächtige vorläufig fest. Auf dem Revier soll sie nach den eingesetzten Beamten getreten und einen 22-jährigen Beamten leicht verletzt haben. Die Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

