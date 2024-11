Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag (03.11.2024) in der Gerlinger Straße hat sich ein 66-jähriger Mann schwere Verletzungen zugezogen. Eine 18-jährige Citroen-Fahrerin war gegen 17.45 Uhr in der Gerlinger Straße in Richtung Flachter Straße unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle Ditzinger Straße rannte der 66-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache offenbar auf die Straße und wurde von dem Citroen der 18-Jährigen erfasst. Rettungskräfte kümmerten sich um den schwer verletzten Fußgänger und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Zeugen, insbesondere Autofahrer, die hinter dem Citroen in gleicher Richtung unterwegs waren, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

