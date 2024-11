Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zusammenstoß am Zebrastreifen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Bei einem Unfall am Samstagmorgen (02.11.2024) in der Ostenstraße hat sich ein 38 Jahre alter Pedelec-Fahrer leichte Verletzungen zugezogen. Eine 50-jährige Frau war gegen 07.45 Uhr mit ihrem VW in der Ostendstraße in Richtung Ostendplatz unterwegs. An einem Fußgängerüberweg hielt sie wegen eines unbekannten wartenden Fußgängers an, um ihm das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Zeitgleich fuhr ein 38-jähriger Mann mit seinem Pedelec von der Mittelinsel an den Zebrastreifen heran. Da sowohl der 38-Jährige, als auch die 50-Jährige zeitgleich ihre Fahrt fortsetzen, stießen sie im Bereich des Überwegs zusammen. Zeugen, insbesondere der unbekannte Fußgänger, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostenstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell