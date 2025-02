Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Vorfall an der Luftsicherheitskontrolle - ein Hochzeitsgeschenk entpuppt sich als Stockdegen

Frankfurt/Main (ots)

Am vergangenen Freitag, den 31.01.2025, hielten Bundespolizisten in Zusammenarbeit mit den eingesetzten Luftsicherheitsassistenten einen 33-Jährigen Nigerianer bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen Frankfurt am Main an, da das Mitführen seines Hochzeitsgeschenks nicht erlaubt war.

Bei genauerer Überprüfung entpuppte sich die Gehhilfe als Stockdegen, ein verbotener Gegenstand nach dem Waffengesetz. Der Mann erklärte, dass es sich um ein Geschenk handeln würde, was er zur Hochzeit bekam und er beim Hinflug aus Abuja keine Probleme damit gehabt hätte. Nichtsdestotrotz handelte es sich im vorliegenden Fall um einen verbotenen Gegenstand.

Infolgedessen wurde gegen den 33-jährigen Nigerianer ein Strafverfahren eingeleitet. Trotz des Vorfalls durfte er seine Reise wie geplant fortsetzen, allerdings ohne sein "Hochzeitsgeschenk".

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell