POL-PB: Einbruch in Zahnarztpraxis

Salzkotten (ots) - (mb) Im Ortsgebiet von Salzkotten ist ein Dieb unterwegs, der vorwiegend nicht verschlossene Autos öffnet und nach Beute sucht. In der Nacht zu Donnerstag durchwühlte der Täter ein Auto am Emmausweg und zwei Pkw an der Stettiner Straße. Eine Geldbörse und Münzen wurden entwendet. Auch an der Straße In den Vielen wurde ein Pkw angegangen. Beute aus dem Fahrzeug fand eine Passantin nachmittags in Tatortnähe wieder auf. An der Geseker Straße fuhren ...

