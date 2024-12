Polizei Paderborn

POL-PB: Diebstähle aus Autos

Salzkotten

(mb) Im Ortsgebiet von Salzkotten ist ein Dieb unterwegs, der vorwiegend nicht verschlossene Autos öffnet und nach Beute sucht.

In der Nacht zu Donnerstag durchwühlte der Täter ein Auto am Emmausweg und zwei Pkw an der Stettiner Straße. Eine Geldbörse und Münzen wurden entwendet. Auch an der Straße In den Vielen wurde ein Pkw angegangen. Beute aus dem Fahrzeug fand eine Passantin nachmittags in Tatortnähe wieder auf.

An der Geseker Straße fuhren zwei Handwerker am Donnerstagmorgen gegen 07.05 Uhr zum Tanken. Sie ließen den Firmenwagen unverschlossen an der Zapfsäule stehen und gingen in den Tankstellen-Shop. Bei ihrer Rückkehr stellten sie fest, dass ihre Rucksäcke aus dem Transporter gestohlen worden waren. Die Handwerker fanden die Rucksäcke in Tatortnähe wieder. Wertgegenstände wie ein Handy und Zubehör waren daraus gestohlen worden. Beim Diebstahl wurde eine männliche Person gesehen. Der Tatverdächtige trug eine dunkle Jacke mit Abzeichen auf dem linken Ärmel, eine dunkle Hose sowie eine schwarze Kappe und dunkle Sneaker mit weißen Absätzen. Sachdienlich Hinweise auf den beschriebenen Tatverdächtigen und andere verdächtige Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Die Polizei rät, alle Fahrzeuge beim Verlassen - auch für ganz kurze Abwesenheiten - konsequent abzuschließen. Wertgegenstände sollten möglichst nicht in Autos aufbewahrt werden.

