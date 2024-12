POL-PB: Wohnhaus nach Brand im Dachgeschoss unbewohnbar

Paderborn (ots) - (mb) Bei zwei Zimmerbränden am Dienstag und Mittwoch hatten Matratzen Feuer gefangen. Die Wohnungsbewohner blieben unverletzt. Am Dienstagmorgen fing eine Matratze in einer Wohnung an der Franz-Egon-Straße Feuer. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte den Brand. Die Bewohnerin (38) wurde kurz vom Rettungsdienst versorgt, musste aber nicht ins Krankenhaus. Der Sachschaden blieb gering. Als Brandursache kommt hier ein zu geringer Abstand einer ...

